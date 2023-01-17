Кислухин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислухин Иван Алексеевич

Кислухин Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 31.01.1860

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.01.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1936
Клокуново, Медведицкая волость, Кашинский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close