Матвей Флоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Флор Анисимов
Мать: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Исидор Матвеев
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
?.05.1820
Дочь: Акилина Матвеева
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Тишково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно