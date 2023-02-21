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Матвей Флоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Флор Анисимов

Мать: Мелания Иванова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Исидор Матвеев

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
?.05.1820

Дочь: Акилина Матвеева

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Тишково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
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