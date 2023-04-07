Ирина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно