Ирина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно