Постников Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1999
Дочь: Ляпешева Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Постникова Светлана Леонидовна
Рождение ребёнка
24.07.2000
Сын: Постников Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Постникова Светлана Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно