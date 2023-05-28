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Постников Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1999

Дочь: Ляпешева Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Постникова Светлана Леонидовна

Рождение ребёнка
24.07.2000

Сын: Постников Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Постникова Светлана Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Светлана Леонидовна