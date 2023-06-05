Винидиктов Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винидиктов Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винидиктова Людмила

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винидиктова Людмила