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Спиркин Иларион Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: Матвей Андреевич

Мать: Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1878 ст.

Сын: Спиркин Максим Иларионович

Мать ребёнка: Спиркина Акилина Николаевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.?.1880 ст.

Сын: Спиркин Алексей Иларионович

Мать ребёнка: Спиркина Акилина Николаевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.?.1882 ст.

Сын: Спиркин Емельян Иларионович

Мать ребёнка: Спиркина Акилина Николаевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.?.1884 ст.

Дочь: Параскева Иларионовна

Мать ребёнка: Спиркина Акилина Николаевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиркина Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Иларионовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно