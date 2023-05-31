Спиркин Иларион Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.
Отец: Матвей Андреевич
Мать: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1878 ст.
Сын: Спиркин Максим Иларионович
Мать ребёнка: Спиркина Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
14.?.1880 ст.
Сын: Спиркин Алексей Иларионович
Мать ребёнка: Спиркина Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
17.?.1882 ст.
Сын: Спиркин Емельян Иларионович
Мать ребёнка: Спиркина Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
16.?.1884 ст.
Дочь: Параскева Иларионовна
Мать ребёнка: Спиркина Акилина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Иларионовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно