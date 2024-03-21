Поздняков Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняков Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кольцова (Эшполдина) Римма Васильевна

Звенигово, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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