Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1921
Отец ребёнка: Рощупкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1923
Дочь: (Рощупкина) Екатерина
Отец ребёнка: Рощупкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1929
Дочь: (Рощупкина) Елена Степановна
Отец ребёнка: Рощупкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
22.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рощупкин Степан Васильевич
Смерть
18.02.1966