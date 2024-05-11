Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.02.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1921

Сын: Рощупкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Рощупкин Степан Васильевич

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.02.1923

Дочь: (Рощупкина) Екатерина

Отец ребёнка: Рощупкин Степан Васильевич

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1929

Дочь: (Рощупкина) Елена Степановна

Отец ребёнка: Рощупкин Степан Васильевич

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощупкин Степан Васильевич

Смерть
18.02.1966

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