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Горожанин Денис Сергеевич
Горожанин Денис Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.2006
Пол
Мужской
Отец
Горожанин Сергей Евгеньевич
1982 г.р.
Мать
Горожанина (Маспанова) Ольга Ивановна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
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ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2006
Отец:
Горожанин Сергей Евгеньевич
Мать:
Горожанина Ольга Ивановна
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