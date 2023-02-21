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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Быковская Дарья Федосеевна
Отец ребёнка: Быковский Федосей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быковский Филипп Федосеевич
Отец ребёнка: Быковский Федосей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья Федосеевна
Отец ребёнка: Быковский Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быковский Федосей