Шнайдер Пётр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнайдер Пётр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнайдер Илья Петрович

Мать ребёнка: Шнайдер Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнайдер Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Шнайдер Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шнайдер Дарья Петровна

Мать ребёнка: Шнайдер Ольга Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнайдер Ольга Леонидовна

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