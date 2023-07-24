Шнайдер Пётр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шнайдер Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шнайдер Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шнайдер Дарья Петровна
Мать ребёнка: Шнайдер Ольга Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнайдер Ольга Леонидовна