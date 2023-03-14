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Сысоев Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Сысоев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Сысоев Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1717

Сын: Сысоев Авксентий Петрович

Мать ребёнка: не указана

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1725

Сын: Сысоев Анисим Петрович

Мать ребёнка: не указана

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1726

Сын: Сысоев Терентий Петрович

Мать ребёнка: не указана

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1730

Сын: Сысоев Акинфей Петрович

Мать ребёнка: не указана

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: не указана

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сысоев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Ульянна Стапановна

Место жительства
Неизвестно
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Смерть
Неизвестно
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