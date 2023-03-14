Сысоев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Сысоев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Сысоев Петр Петрович
Мать ребёнка: не указана
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1717
Сын: Сысоев Авксентий Петрович
Мать ребёнка: не указана
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: не указана
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: не указана
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: не указана
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сысоев Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Смерть
Неизвестно