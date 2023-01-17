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Лемехов Константин Юрьевич
Лемехов Константин Юрьевич
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
29.09.1979
Пол
Мужской
Отец
Лемехов Юрий Константинович
1948 г.р.
Мать
Лемехова (Заросликова) Галина Александровна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1979
Отец:
Лемехов Юрий Константинович
Мать:
Лемехова Галина Александровна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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