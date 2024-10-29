Мезрин Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1848
Отец: Мезрин Андрей Федосович
Мать: Мезрина Мария Андреевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-8XMM?i=61&cat=826016
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно