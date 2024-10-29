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Мезрин Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1848

Отец: Мезрин Андрей Федосович

Мать: Мезрина Мария Андреевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-8XMM?i=61&cat=826016
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Мезрин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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