Муханкин Степан Семенович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти22.10.1967
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Муханкин Семён Тихонович
Мать: Муханкина Анна
Рождение ребёнка
10.11.1928
Мать ребёнка: Муханкина Елена
Рождение ребёнка
13.01.1939
Дочь: Крашенинникова Александра Степановна
Мать ребёнка: Муханкина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муханкина Елена
Смерть
22.10.1967