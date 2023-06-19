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Муханкин Степан Семенович

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Место рождения

Милорадовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

22.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Муханкин Семён Тихонович

Мать: Муханкина Анна

Милорадовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.11.1928

Сын: Муханкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Муханкина Елена

Рождение ребёнка
13.01.1939

Дочь: Крашенинникова Александра Степановна

Мать ребёнка: Муханкина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муханкина Елена

Смерть
22.10.1967