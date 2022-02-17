Тряпицина Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1930
Дата смерти17.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тряпицин Александр Павлович
Рождение ребёнка
12.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тряпицин Александр Павлович
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
17.02.2022