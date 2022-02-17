Тряпицина Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тряпицина Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1930

Дата смерти

17.02.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тряпицин Александр Павлович

Рождение ребёнка
12.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тряпицин Александр Павлович

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Смерть
17.02.2022

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