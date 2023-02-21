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Котельников Сидор Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Котельников Аверьян Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Алексей Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно