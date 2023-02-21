Котельников Сидор Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Котельников Аверьян Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котельников Алексей Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно