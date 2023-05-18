Савченко Ефимия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1877
Дата смерти09.06.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Савченко Павел Ильич
Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Шестакова Фёкла Ильинична
Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.09.1907
Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1918
Сын: Савченко Ефим Ильич
Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Была неграмотной
Смерть
09.06.1969
Причина смерти: Бронхиальная астма
Похороны
Неизвестно