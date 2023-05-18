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Савченко Ефимия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1877

Дата смерти

09.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Савченко Павел Ильич

Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Шестакова Фёкла Ильинична

Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Савченко Серафим Ильич

Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич

Гойкалово, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1907

Сын: Савченко Андрей Ильич

Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич

Гойкалово, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Савченко Кондрат Ильич

Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич

Гойкалово, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1918

Сын: Савченко Ефим Ильич

Отец ребёнка: Савченко Илья Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Илья Леонтьевич

Образование
Неизвестно
Была неграмотной
Смерть
09.06.1969
Нижний Манут, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Бронхиальная астма
Похороны
Неизвестно
Нижний Манут, Тулунский муниципальный район, Иркутская область