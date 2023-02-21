Блинова Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиПосле 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1910 ст.
Муж: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
После 1912
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Блинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Смерть
После 1942