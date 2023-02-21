Блинова Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Ольга Федоровна

Блинова Ольга Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

После 1942

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1910 ст.

Муж: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Сын: Блинов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
После 1912

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Блинов Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Блинов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Блинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Василий Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Смерть
После 1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close