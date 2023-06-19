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Комаров Борис Якимович

Место рождения

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

15.05.1880

Дата смерти

05.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
07.04.1922

Дочь: Ермоленко Анастасия (Ася) Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Иван Борисович

Мать ребёнка: не указана

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганна Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Павел Борисович

Мать ребёнка: не указана

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Феврония Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.08.1962