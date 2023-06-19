Комаров Борис Якимович
Место рождения
Дата рождения15.05.1880
Дата смерти05.08.1962
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1922
Дочь: Ермоленко Анастасия (Ася) Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Феврония Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.08.1962