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Гулин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1910

Дата смерти

26.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1910

Отец: Гулин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1933

Сын: Гулин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Гулина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
02.05.1937

Дочь: Лавриненко Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Гулина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
22.12.1938

Сын: Гулин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Гулина Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Гулина Мария Андреевна

Смерть
26.05.1974