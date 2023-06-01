Гулин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1910
Дата смерти26.05.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1910
Отец: Гулин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1933
Мать ребёнка: Гулина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
02.05.1937
Дочь: Лавриненко Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Гулина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
22.12.1938
Мать ребёнка: Гулина Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гулина Мария Андреевна
Смерть
26.05.1974