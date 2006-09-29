Гендлер Hendler Менахем Menachem Мойшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендлер Hendler Менахем Menachem Мойшевич

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Место рождения

Березно, Рівненська область

Дата рождения

05.05.1916 ст.

Дата смерти

29.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1916 ст.

Отец: Гендлер Hendler Мойше Moisze

Мать: Райсберг Rajsberg Перл Perl

Березно, Рівненська область
Место жительства
1947
Италия, Флоренция, Via Carlota 22
Место жительства
?.04.1948
Бразилия, Сан-Паулу, Rua Florencio de Abreu 455
Эмиграция
1948
из Италии в Бразилию, есть на familysearch, корабль Cuyaba
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветцбергер Vetzberger Берта Berta

Смерть
29.09.2006
Буэнос-Айрес, Аргентина
Буэнос-Айрес, Аргентина
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