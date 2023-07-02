Кокотков Александр Никифорович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиВычислено 1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Кокотков Никифор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотков Николай Александрович
Мать ребёнка: Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотков Арсений Александрович
Мать ребёнка: Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1928
фельдшер медпункта
Отбывание наказания
Около 1940
5 лет лишения свободы в Няндомском лагпункте
Смерть
Вычислено 1945