Кокотков Александр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокотков Александр Никифорович

Кокотков Александр Никифорович

Место рождения

Ерзовка, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Вычислено 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кокотков Никифор Яковлевич

Мать: не указана

Ерзовка, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотков Николай Александрович

Мать ребёнка: Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотков Арсений Александрович

Мать ребёнка: Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокоткова (Панкратова) Анастасия Михайловна

Работа или профессия
1928
фельдшер медпункта
Отбывание наказания
Около 1940
5 лет лишения свободы в Няндомском лагпункте
Смерть
Вычислено 1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.