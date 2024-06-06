Унукович Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУнукович Владимир

Унукович Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унукович Сергей

Мать ребёнка: Унукович (Яско) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Унукович) ?

Мать ребёнка: Унукович (Яско) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Унукович) ?

Мать ребёнка: Унукович (Яско) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Унукович (Яско) Людмила

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