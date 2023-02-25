Кудло (Жерновая) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудло (Жерновая) Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1954

Отец: не указан

Мать: Мотченко Антонина Михайлова

Рождение ребёнка
03.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудло Николай Александрович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.05.1982

Дочь: Холодова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кудло Николай Александрович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудло Николай Александрович

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