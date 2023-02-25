Кудло (Жерновая) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
03.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудло Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1982
Дочь: Холодова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кудло Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно