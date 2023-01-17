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(Рекшинская) Татьяна Петровна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

01.06.1910

Дата смерти

10.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1910

Отец: Рекшинский Пётр Павлович

Мать: Рекшинская Прасковья Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
По 1928
Канавинская школа им Тимирязева
среднее
Работа или профессия
С 1929 по 1933
завод им Воробьева
Образование
С 1931 по 1936
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
высшее (вечернее отделение)
Работа или профессия
С 1934 по 1936
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
конструктор в отделе главного механика
Работа или профессия
С 1936 по 1946
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
инженер шлифовальной группы в лаборатории резания
Работа или профессия
С 1946 по 1970
Москва, город федерального значения Москва
начальник лаборатории резания
Смерть
10.05.1985
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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