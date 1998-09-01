Никифоров Георгий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Георгий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1919

Дата смерти

?.09.1998

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

1945 г.р.
1948 г.р.
1950 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919

Отец: Никифоров Степан

Мать: Никифоров Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Никифоров Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Никифоров Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна

Рождение ребёнка
?.01.1950

Сын: Никифоров Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Никифоров Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна

Рождение ребёнка
18.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна

Военная служба
Неизвестно
95 пограничный полк особого назначения войск НКВД
Смерть
?.09.1998
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