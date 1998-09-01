Никифоров Георгий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1919
Дата смерти?.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919
Отец: Никифоров Степан
Рождение ребёнка
1945
Сын: Никифоров Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Никифоров Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна
Рождение ребёнка
?.01.1950
Сын: Никифоров Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Никифоров Борис Георгиевич
Мать ребёнка: Никифоров Вера Константиновна
Рождение ребёнка
18.01.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
95 пограничный полк особого назначения войск НКВД
Смерть
?.09.1998