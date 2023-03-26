Панасенко Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко Оксана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1993

Дочь: Панасенко Жанна Юрьевна

Отец ребёнка: Панасенко Юрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
04.01.2007

Сын: Панасенко Станислав Юрьевич

Отец ребёнка: Панасенко Юрий Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панасенко Юрий Евгеньевич

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