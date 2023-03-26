Панасенко Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1993
Дочь: Панасенко Жанна Юрьевна
Отец ребёнка: Панасенко Юрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
04.01.2007
Сын: Панасенко Станислав Юрьевич
Отец ребёнка: Панасенко Юрий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно