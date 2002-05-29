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Сорокин Александр Яковлевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.02.1930

Дата смерти

29.05.2002

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 или 1916 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1930

Отец: Сорокин Яков Васильевич

Мать: Сорокина Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1960

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
29.05.2002
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Около 01.06.2002
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область