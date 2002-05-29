Сорокин Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1930
Дата смерти29.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1930
Рождение ребёнка
12.04.1960
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.2002
Похороны
Около 01.06.2002