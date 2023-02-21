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Лунев Кузьма Тихонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1894 ст.

Жена: Лунева Анна Иванова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.09.1895 ст.

Сын: Лунев Иоанн Кузьмич

Мать ребёнка: Лунева Анна Иванова

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бреусов Петр Васильевич;Боровая Дария Гавриловна
Смерть
Неизвестно
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