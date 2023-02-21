Лунев Кузьма Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1894 ст.
Жена: Лунева Анна Иванова
Рождение ребёнка
21.09.1895 ст.
Сын: Лунев Иоанн Кузьмич
Мать ребёнка: Лунева Анна Иванова
Бреусов Петр Васильевич;Боровая Дария Гавриловна
Смерть
Неизвестно