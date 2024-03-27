Митина (Митин) Любовь Сергеевна
Место рожденияс. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Дата рождения1897
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Митин Сергей Матвеевич
Мать: Митина Марфа Ануфриевна
с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Василий
р.п.Тума, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Место жительства
Неизвестно
с.Давыдово, Касимовский уезд, Рязанская волость
Смерть
1918
с. Давыдово
Похороны
Неизвестно
с.Давыдово