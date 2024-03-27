Митина (Митин) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Митин) Любовь Сергеевна

Место рождения

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости

Дата рождения

1897

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Митин Сергей Матвеевич

Мать: Митина Марфа Ануфриевна

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Рождение ребёнка
1918

Сын: Митин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий

р.п.Тума, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Место жительства
Неизвестно
с.Давыдово, Касимовский уезд, Рязанская волость
Смерть
1918
с. Давыдово
Похороны
Неизвестно
с.Давыдово
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