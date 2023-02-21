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Разживин Иван Никонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 21.04.1891 и 21.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1894 и 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 21.04.1891 и 21.05.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1911

Жена: Разживина Анастасия Карповна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
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