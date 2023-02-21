Разживин Иван Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 21.04.1891 и 21.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 21.04.1891 и 21.05.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно