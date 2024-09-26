Бардаков Дмитрий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бардаков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1946