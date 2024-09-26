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Бардаков Дмитрий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Бардаков Данил Маркович

Мать: Бардакова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бардаков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бардаков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1946

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