Курочкин Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Курочкин Матвей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Курочкин Алексей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь в г. Слободской в 1741 г.