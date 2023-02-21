Курочкин Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Семен Яковлевич

Курочкин Семен Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Курочкин Семен Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Курочкин Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Курочкин Матвей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Курочкин Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь в г. Слободской в 1741 г.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close