Кириллова (--) Ольга Маркеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (--) Ольга Маркеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1886 ст.

Сын: Кириллов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Кириллов Яков Масканович (Лесканович)

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Филипп Панферович Варвара Елеазаровна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Яков Масканович (Лесканович)

Смерть
Неизвестно
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