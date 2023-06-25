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Кузьмина Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

КЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1976

Отец: Платонов Николай

Мать: Платонова -

Рождение ребёнка
17.08.1994

Сын: Кузьмин Денис Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
17.06.2000

Дочь: Кузьмина Ангелина Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Иванович