Кузьмина Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1976
Отец: Платонов Николай
Мать: Платонова -
Рождение ребёнка
17.08.1994
Сын: Кузьмин Денис Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
17.06.2000
Дочь: Кузьмина Ангелина Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий Иванович