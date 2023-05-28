Луценко Григорий Марков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Луценко Марко Герасимов
Мать: Луценко Настасья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Луценко Ефросинья Григорьева
Мать ребёнка: Луценко Прасковья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Луценко Парасковья Григорьева
Мать ребёнка: Луценко Прасковья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Луценко Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Луценко Прасковья
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Луценко Прасковья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Луценко Феодосий Григорьев
Мать ребёнка: Луценко Прасковья
Смерть
Неизвестно