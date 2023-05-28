Луценко Григорий Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко Григорий Марков

Луценко Григорий Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Луценко Марко Герасимов

Мать: Луценко Настасья

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Луценко Ефросинья Григорьева

Мать ребёнка: Луценко Прасковья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Луценко Парасковья Григорьева

Мать ребёнка: Луценко Прасковья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Луценко Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Луценко Прасковья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Луценко Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Луценко Прасковья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Луценко Феодосий Григорьев

Мать ребёнка: Луценко Прасковья

Смерть
Неизвестно