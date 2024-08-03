Васильев Яков Семёнович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти25.07.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1865
Сын: Васильев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Васильева Ельзавета Степановна
Рождение ребёнка
04.07.1867
Дочь: (Васильева) Ефимия Яковлевна
Мать ребёнка: Васильева Ельзавета Степановна
Рождение ребёнка
09.11.1867
Мать ребёнка: Васильева Ельзавета Степановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Васильев Абросим Яковлевич
Мать ребёнка: Васильева Ельзавета Степановна
Смерть
25.07.1907
Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан