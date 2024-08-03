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Васильев Яков Семёнович

Место рождения

Сафаровка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

25.07.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Васильев Семен Васильевич

Мать: Васильева Екатерина Осиповна

Сафаровка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ельзавета Степановна

Рождение ребёнка
19.01.1865

Сын: Васильев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Васильева Ельзавета Степановна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1867

Дочь: (Васильева) Ефимия Яковлевна

Мать ребёнка: Васильева Ельзавета Степановна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1867

Сын: Васильев Никон Яковлевич

Мать ребёнка: Васильева Ельзавета Степановна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Васильев Абросим Яковлевич

Мать ребёнка: Васильева Ельзавета Степановна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.07.1907
Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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