Зубкова Наталья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Зубков Петр Акимов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Зубков Петр Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубков Петр Акимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829