Шарогородская Татьяна Варфоломеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.
Дочь: Червинская Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Червинский Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
28.02.1911 ст.
Сын: Червинский Василий Леонтьев
Отец ребёнка: Червинский Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
05.04.1919
Дочь: Червинская Феодора Леонтьева
Отец ребёнка: Червинский Леонтий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно