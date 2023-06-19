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Шарогородская Татьяна Варфоломеева

Место рождения

Долгенькое, Черкаська область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Шаргородский Варфоломей Васильев

Мать: Вовк Анна Иосифова

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.

Дочь: Червинская Мария Леонтьева

Отец ребёнка: Червинский Леонтий Тимофеев

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.02.1911 ст.

Сын: Червинский Василий Леонтьев

Отец ребёнка: Червинский Леонтий Тимофеев

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.04.1919

Дочь: Червинская Феодора Леонтьева

Отец ребёнка: Червинский Леонтий Тимофеев

Долгенькое, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червинский Леонтий Тимофеев

Смерть
Неизвестно