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Бабинцева (Власова) Малания

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Место рождения

д.Круглово, Нолинский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

20.03.1881

Дата смерти

После 02.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1881

Отец: Власов Федор

Мать: Власова Марфа

д.Круглово, Нолинский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Бабинцев Иван (Иоаким)

Отец ребёнка: Бабинцев Артемий

д. Маменяк, Нолинского района, Вятской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
02.03.1921

Дочь: Кузнецова Евдокия

Отец ребёнка: Бабинцев Артемий

Шилово, Калманский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Бабинцев Артемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабинцев Михаил

Отец ребёнка: Бабинцев Артемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабинцев Федор

Отец ребёнка: Бабинцев Артемий

Смерть
После 02.09.1969
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