Бабинцева (Власова) Малания
Место рожденияд.Круглово, Нолинский район, Кировская область, Россия
Дата рождения20.03.1881
Дата смертиПосле 02.09.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1881
Отец: Власов Федор
Мать: Власова Марфа
д.Круглово, Нолинский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Бабинцев Артемий
д. Маменяк, Нолинского района, Вятской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
02.03.1921
Дочь: Кузнецова Евдокия
Отец ребёнка: Бабинцев Артемий
Шилово, Калманский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Бабинцев Артемий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабинцев Михаил
Отец ребёнка: Бабинцев Артемий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабинцев Федор
Отец ребёнка: Бабинцев Артемий
Смерть
После 02.09.1969