Гусак Василий Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Гусак Филимон
Мать: Гусак Нина
Рождение ребёнка
1950
Сын: Гусак Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Гусак Катерина Тимофеевна
Бракосочетание
Около 1953
Рождение ребёнка
21.03.1954
Сын: Гусак Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Гусак Катерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусак Катерина Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно