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Гусак Василий Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1910 г.р.

Мать

До 1910 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

1950 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Гусак Филимон

Мать: Гусак Нина

Рождение ребёнка
1950

Сын: Гусак Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Гусак Катерина Тимофеевна

Бракосочетание
Около 1953

Жена: Гусак Катерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.03.1954

Сын: Гусак Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Гусак Катерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусак Катерина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно