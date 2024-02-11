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Василий Алексеев

Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Алексей Васильев

Мать: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.01.1907

Жена: Евфросинья Филиппова

Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Евфросинья Филиппова

Рождение ребёнка
22.03.1911

Сын: Яков Василий

Мать ребёнка: Евфросинья Филиппова

Рождение ребёнка
25.02.1913

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Евфросинья Филиппова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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