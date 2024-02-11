Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Алексей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1907
Жена: Евфросинья Филиппова
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Евфросинья Филиппова
Рождение ребёнка
22.03.1911
Сын: Яков Василий
Мать ребёнка: Евфросинья Филиппова
Рождение ребёнка
25.02.1913
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Евфросинья Филиппова
Смерть
Неизвестно