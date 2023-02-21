Никольская Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Никольский Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Никольский Матвей Максимович
Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никольский Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Никольский Матвей Максимович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Никольский Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Никольский Матвей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно