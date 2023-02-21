Никольская Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Никольский Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Никольский Матвей Максимович

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Никольский Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Никольский Матвей Максимович

Киселевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Никольский Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Никольский Матвей Максимович

Киселевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Матвей Максимович

Смерть
Неизвестно
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