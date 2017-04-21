Ломако (Гомонова) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1942
Дата смерти21.04.2017
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1942
Рождение ребёнка
02.08.1968
Дочь: Шеметова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ломако Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
15.10.1970
Сын: Ломако Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ломако Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
15.10.1970
Дочь: Муминова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.2017