Ломако (Гомонова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломако (Гомонова) Любовь Васильевна

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Место рождения

Белая Дуброва, Костюковичский район, Могилёвская область

Дата рождения

20.01.1942

Дата смерти

21.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1942

Отец: Гомонов Василий Михайлович

Мать: Гомонова Анна Малаховна

Белая Дуброва, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.08.1968

Дочь: Шеметова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ломако Михаил Михайлович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.10.1970

Сын: Ломако Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ломако Михаил Михайлович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.10.1970

Дочь: Муминова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломако Михаил Михайлович

Смерть
21.04.2017
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