Михаил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Михаил Федорович (1709 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьячок села Протасьева Ростовского уезда2 . О первой жене его данных нет. Вторая жена — Анна Степановна (1728-?). Дети от пер... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Анна Степанова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Анна Степанова

Смерть
Неизвестно

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