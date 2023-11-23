Михаил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Михаил Федорович (1709 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьячок села Протасьева Ростовского уезда2 . О первой жене его данных нет. Вторая жена — Анна Степановна (1728-?). Дети от пер... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Анна Степанова
Смерть
Неизвестно