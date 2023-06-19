Мякотина Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМякотина Анна Степановна

Мякотина Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мякотин Дмитрий Степанович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мякотин Дмитрий Степанович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мякотин Дмитрий Степанович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякотин Дмитрий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно