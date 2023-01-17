Слешин Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слешин Сергей Сергеевич

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Место рождения

Алешкино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алешкино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1963

Дочь: Слешина Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Васильева Нина Тихоновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Нина Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Алешкино, Всехсвятская волость, Московский уезд
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