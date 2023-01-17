Слешин Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1963
Дочь: Слешина Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Васильева Нина Тихоновна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Нина Тихоновна
Смерть
Неизвестно