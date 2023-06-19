Романова (Худолеева) Людмила Степановна
Место рождения
Дата рождения05.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1947
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.03.1971
Дочь: Орлова Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Коршунов Валерий Павлович
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.05.1973
Рождение ребёнка
05.07.1975
Дочь: Шебрякова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Михайлович
Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область