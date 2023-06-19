Романова (Худолеева) Людмила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Худолеева) Людмила Степановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1947

Отец: не указан

Мать: Худолеева Леонида Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1971

Дочь: Орлова Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Коршунов Валерий Павлович

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.05.1973

Муж: Романов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1975

Дочь: Шебрякова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Михайлович

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область