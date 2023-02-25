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Денисенко Андрей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.03.1993

Жена: Денисенко Ольга Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.02.2005

Дочь: Денисенко Полина Андреевна

Мать ребёнка: Денисенко Ольга Александровна

Рождение ребёнка
01.09.2008

Дочь: Денисенко Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Денисенко Ольга Александровна

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