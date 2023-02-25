Денисенко Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.03.1993
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.02.2005
Дочь: Денисенко Полина Андреевна
Мать ребёнка: Денисенко Ольга Александровна
Рождение ребёнка
01.09.2008
Дочь: Денисенко Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Денисенко Ольга Александровна